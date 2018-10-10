Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleştiriliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çatı ve cephe uygulamasının önünü açan birtakım düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra hem konutlarımız hem iş yerlerimiz çatılarını elektrik üretmek için kullanabilecekler" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleştirilerek yeni bir kurum doğuyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kısaca MAPEG diye anılacak" dedi.