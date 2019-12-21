Enerji Kimlik Belgesi nereden alınır? Enerji Kimlik Belgesi zorunlu mu? Enerji Kimlik Belgesi nedir?

21.12.2019 11:49 - Güncelleme: 21.12.2019 11:49

Enerji Kimlik Belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nereden alınır? Enerji Kimlik Belgesi zorunlu mu? gibi soruların yanıtları ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ndeki enerji kimlik belgesi uygulamasına ilişkin detaylara yer verildi. Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu hakkında tüm detaylar haberimizde..

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu Hakkında bir duyuru yayınladı. Bu duyuruda Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili firmalar listesi yayınlandı.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU MU?

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 15 inci fıkrası ile “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” hükmü tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte tanımlı Geçici Madde 5 ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrasının 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Yani 1/1/2020 tarihi itibariyle binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Söz konusu Yönetmeliğe aşağıda verilen bağlantı ile erişim sağlanabilmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.