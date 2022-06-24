İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2022 Cuma / 25 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3717
  • EURO
    18,3036
  • ALTIN
    1020.75
  • BIST100
    2551.7
Güncel

Enerji sektörüne ek bütçe 135 milyar lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 134,5 milyar liralık ödenek, enerji sektörüne iletilecek.

AA24 Haziran 2022 Cuma 10:25 - Güncelleme:
ABONE OL

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün TBMM'de yaptığı sunumda, "Ek bütçeyle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlamaktayız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda, ek bütçeden 134,5 milyar lira vatandaşın hanelerde tükettiği elektrik ve doğal gazı piyasa fiyatlarının altında kullanması için ayrılmış oldu.

Doğal gaz fiyatlarındaki artış, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerjide yaşanan darboğaz gibi sebeplerle küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat yükselişlerinin doğrudan vatandaşa yansıtılmaması için adımlar atılıyor.

  • enerji sektörü
  • ek bütçe
  • 1345 milyar lira
  • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.