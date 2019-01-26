Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'ne ani baskın yaptı

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine BEDAŞ'ın Taksim'deki Genel Müdürlük binasına baskında bulunan Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gaz arzının 7/24 sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'ten çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Dönmez, daha sonra görüntülü bağlantıyla Beşiktaş'taki bir trafo merkezinde arızaya müdahale eden ekiplerle görüştü.

Bakan Dönmez, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün BEDAŞ'ın çağrı merkezine habersiz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, bunu zaman zaman gittikleri diğer bölgelerde de yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin 7 gün 24 saat görevinin başında bulunduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli olan elektriğin, keza doğal gazın kesintisiz, kaliteli şekilde vatandaşlara ve tüketicileri iletilmesi, taşınması. Bu son derece önemli. Çok büyük bir şebeke ağımız var. Bunun birtakım getirdiği zorluklar var ancak bu zorluklar şirket çalışanları için bizler için bir mazeret değil. Bugün bizzat gelerek bir dağıtım şirketimizin merkezinde de gelen arızaları, arızalara yetişme sürelerini, buradaki otomasyon, scada merkezinden güncel bilgileri almış olduk. TEDAŞ ekiplerimiz de dağıtım şirketlerinin yaptığı faaliyetleri yasa gereği denetliyor. Onlar da özellikle son dönemde bu denetimleri artıracaklar, yoğunlaşıyorlar. Özellikle müşteri şikayetlerinin yoğun geldiği bölgelerde bu hassasiyetimiz daha fazla olacak. Ben bu vesileyle elektrik dağıtım sektöründe çalışan arkadaşlara da aman dikkat... Müşteriden gelen bu tip bildirimlere, arızaya, şikayete anında dönüş yapıp gereğini yapmamız gerekiyor."

Yanmayan sokak lambaları için cep telefonu uygulaması

Dönmez, genel aydınlatma ile ilgili muhtarların da dahil olduğu projeye ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Genel aydınlatma da elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda. Zaman zaman aydınlatmanın yeteri kadar olmadığı veya arıza yaptığı yönünde şikayetler geliyor sahadan. Bu şimdiye kadar çağrı merkezlerine gelen bildirimler ya da ekiplerimizin sahadaki incelemeler esnasındaki tespitler doğrultusunda devam etmekteydi. Fakat artık teknolojiyi birçok alanda kullandığımız gibi burada da kullanmak arzusundayız. Nitekim arıza birimlerine lokasyonu ile birlikte fotoğraf görüntüsü ulaşmış olacak. Dağıtım şirketi de yaptığımız düzenlemeler kapsamında en geç 24 saat içerisinde o arızayı gidermek zorunda kalacak. Aksi takdirde idari para cezaları gibi bir takım yaptırımlar da var. Genel aydınlatma konusuna sadece kent estetiği açısından bakmıyoruz. Özellikle yaya vatandaşlarımız açısından yol güvenliği açısından da büyük önem arz ediyor. Bu uygulama ile aydınlatmadaki performansımızı artırmış olacağız. Muhtarlar üzerinde test ettikten sonra bu uygulamayı tüm vatandaşlarımıza açmayı planlıyoruz. O zaman her vatandaşımız evine, iş yerine giderken yanmayan armatür gördüğünde bunu çok kolay bir şekilde şirketlerimize bildirmiş olacak."