Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız
- AA
Antalya'daki hortum ve fırtına yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede 140 yakın trafonun çalışmadığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız." dedi.
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