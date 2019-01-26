Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız