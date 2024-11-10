Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen satışlara ilişkin süreç aşağıda sunulmuştur.

-BTC Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükumet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir.

-Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International A.Ş. tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir.

-Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International A.Ş.'nin petrolün alim satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır.

Petrolü, BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketler, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duymuş ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yükleme gerçekleşmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın Açıklaması pic.twitter.com/Rysll4vcru — T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 10, 2024

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