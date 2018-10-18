Gün içinde Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimiyle ilgili bir açıklama yayımlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Yunanistan, Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak girişimlerden uzak durmalı." ifadesine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir." denildi.