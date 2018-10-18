Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yunanistan, Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak girişimlerden uzak durmalı
Gün içinde Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimiyle ilgili bir açıklama yayımlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Yunanistan, Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak girişimlerden uzak durmalı.' ifadesine yer verdi.
- AA
Gün içinde Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimiyle ilgili bir açıklama yayımlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Yunanistan, Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak girişimlerden uzak durmalı." ifadesine yer verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir." denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.