Enerji yatakları iki topluma ait

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Temaslarda bulunmak üzere İsviçre’deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine geldi. Özersay, burada BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenen ‘Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de Son Gelişmeler’ başlıklı basın toplantısında konuştu. Özersay, Kıbrıs’ın geleceği ve kapsamlı bir çözümün “içerik” ve “prosedürlere” bağlı olduğunu vurgulayarak, son 50 yılda yapılan görüşmelerde sadece yetkilerin ve refahın paylaşıldığı federal devlet yapısının ele alınmasının çözüm yolunu tıkadığına işaret etti.

GERÇEK SORGULANMADI

Bakan Özersay, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları konusunda bazı gerçeklerin hala sorgulanmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: Öncelikle bu kaynaklar her iki topluma aittir. Bir diğer ifadeyle, Kıbrıs Türk’ü ve Rumlar bu kaynakların müşterek sahibidir. Ama, bu sorgulanmadı. Hatta bu gerçek, Yunanistan tarafının New York’taki BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda bile kabul edildi. AB ve BM tarafından da kabul edildi. BM Genel Sekreteri’nin pek çok raporunda da bu açık şekilde belirtildi. Biz karbon yataklarının müşterek sahibiyiz. Bu unsur göz ardı edilemez.

TEKLİFİMİZ GEÇERLİ

Kıbrıs’ta kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmadan da Rum tarafıyla karbon yatakları konusunda birlikte çalışma yapmaya hazır olduklarını 2011’de BM’ye ilettiklerini dile getiren Özersay, bu teklifin hala geçerli olduğunun altını çizdi. Özersay “Her iki tarafa ait kaynakları birlikte kullanabiliriz. Bunu birlikte yapabiliriz. Fakat bu teklifimiz kabul edilmedi. Bundan dolayı biz de (hidrokarbon yatakları konusuna) Rum tarafının yaklaşımının aynısını takip ettik. Bu kaynakların kullanımının önüne geçilmesi için bir hamlede bulunmadık ama biz de aynı yaklaşımı takip ettik” diye konuştu.

AYNI KARŞILIK VERiLDi