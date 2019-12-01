Enerjiyi barış için kullanalım

Türkiye’yi hem bölgesinde hem de küresel çapta enerji koridoru haline getirecek Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) Avrupa bağlantısı gerçekleşti. Türkiye üzerindeki 1.850 kilometrelik yolculuğunu tamamlayan TANAP, Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyacak. Edirne’nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü’nde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu’nda gerçekleştirilen törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili katıldı. Ayrıca, törene, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile projenin üst düzey yöneticileri katıldı.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğunun sona erdiğini ve gazın Avrupa yolculuğunun başladığını belirterek, “Avrupa’ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz” dedi. Dönmez, geçen 1,5 yıllık sürede projeden 3 milyar metreküpten fazla gaz akışı sağlandığını ifade ederek “TANAP, bundan sonra Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin gücünü yeni ülkelerle, yeni insanlarla buluşturacak. TANAP, bir enerji projesi olmasının ötesinde bir başarı hikayesidir. Yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa’nın da enerji arz güvenliği açısından hayati öneme sahip bu proje farklı ülkeleri ve renkleri de enerji potasında birleştirmiş oldu. Güney Gaz Koridoru’nun şah damarı olan TANAP, Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Akdeniz’in beline bir kuşak gibi dolanacak.”

MERKEZ ÜLKE OLACAĞIZ

TANAP’ın yanı sıra diğer doğal gaz altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin doğal gazda enerji arz güvenliği sorunu kalmadığını dile getiren Dönmez, Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma yolunda adım adım ilerlediğini vurguladı. Dönmez, Türkiye’nin enerjide kazan-kazan odaklı bir politika izlediğini ve enerji diplomasisinin bölgesel refahı artırmayı amaçladığını anlattı.

İLK KEZ ULAŞACAK

SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev ise, Türkiye’nin doğusundan batısına kadar uzanan boru hattının inşaatının zamanında tamamlandığını söyledi. Abdullayev, TANAP’ın TAP üzerinden Avrupa’ya gaz vermeye hazır halde olduğunu belirterek, “İlk kez Azerbaycan gazı Hazar Havzası’ndan Avrupa pazarlarına doğrudan iletilmiş olacak” dedi.