Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı Enez açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen bir grubu tespit etti.

Bölgeye botla intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, içerisinde 5'i kadın 8'i çocuk 35 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu durdurdu.

Karaya çıkarılan Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.