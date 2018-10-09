Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Et Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim, market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak' dedi.
Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı.
Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı.
Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirm.
TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek.
Çaykur önümüzdeki dönemde zam yapmayacak.
Carrefour, BİM, Şok Migros, Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 50 indirim yaptığını açıkladı.
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