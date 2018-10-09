Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Et Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim, market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak' dedi.