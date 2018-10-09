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Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Et Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim, market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak' dedi.

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Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı.
 
Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. 
Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirm.
 
TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek.
 
Çaykur önümüzdeki dönemde zam yapmayacak.
 
Carrefour, BİM, Şok Migros, Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 50 indirim yaptığını açıkladı.
 
Ayrıntılar geliyor...

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