08.01.2020 15:59 - Güncelleme: 08.01.2020 15:59

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Törende kouşan Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor"

"Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa ekonomisine tesir edecek"

"Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"