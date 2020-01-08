İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9535
  • EURO
    6,6209
  • ALTIN
    301.511
  • BIST100
    112970
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Putin: Türkiye ile işbirliğimiz engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor
Güncel

Putin: Türkiye ile işbirliğimiz engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor' dedi.

08.01.2020  15:59 - Güncelleme: 08.01.2020  15:59

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Törende kouşan Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor"

"Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa ekonomisine tesir edecek"

"Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"

İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü
İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

O anlar saniye saniye kaydedildi
O anlar saniye saniye kaydedildi

O anlar saniye saniye kaydedildi

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!
Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!

İran'ın ABD'ye ait üsleri vurması sonrası Türkiye'den kritik hamle
İran'ın ABD'ye ait üsleri vurması sonrası Türkiye'den kritik hamle

İran'ın ABD'ye ait üsleri vurması sonrası Türkiye'den kritik hamle
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.