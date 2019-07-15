Engelleri birlik içinde aştık

Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle öncelikle kaybettiğimiz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor ve benzer acılarının tekrarlanmamasını ümit ediyoruz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak Türkiye’nin geleceğine sonsuz güven duyuyoruz. Birlik içinde ortaya koyduğumuz güçlü iradenin, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, her türlü engeli aşmamızı sağlayacağına inanıyoruz.

Demokrasimize ve geleceğimize hiç çekinmeden sahip çıkan ve bu uğurda şehit olan vatan evlatlarını tekrardan rahmetle anıyor; milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyoruz.