İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8694
  • EURO
    7,4215
  • ALTIN
    389.212
  • BIST100
    101476
Güncel

Engelli çocuğa 'Vefa'lı doğum günü sürprizi

Bayburt Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, 13 yaşına giren fiziksel engelli Ege Tütüneken'in evine giderek doğum gününü kutladı.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:50
ABONE OL

İstanbul'da yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente gelemeyen Emine Tütüneken, kardeşi Ege için doğum günü sürprizi yapmak istedi.

Bunun üzerine sosyal medyadan Valilik yetkililerine ulaşan Tütüneken, kardeşinin 13'üncü yaş gününün kutlanmasını rica etti.

Ablanın isteğini yerine getirmek isteyen Valilik Sosyal Destek Grubu, pasta ve hediyelerle Ege'nin yaşadığı Gençosman Mahallesi'ne gitti.

Grup, evlerinde doğum gününü kutladığı ve bir süre sohbet ettiği Ege'ye, ablasının ve Vali Cüneyt Epcim'in hediyelerini vererek mutlu anlar yaşattı.

Ege Tütüneken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun yaptığı sürprizle çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyorlar: Uçan balıkların muhteşem göçü!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.