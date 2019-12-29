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Engelleri azmiyle aşan çocuk duygulandırdı

Hindistan'da arkadaşları ile kriket oynayan engelli çocuğun engel tanımayan azmi, izleyenleri hem alkışlattı hem de duygulandırdı.

star.com.tr29.12.2019  11:36 - Güncelleme: 29.12.2019  11:47
 
Hindastan'da resmi verilere göre, engelli bireylerin yüzde 69'u kırsal alanlarda yaşıyor. Hindistan'da engelli bireyler, 1.37 milyar nüfusun yaklaşık yüzde 2.21'ini oluşturuyor.

 

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın kırsal bölgelerinden birinde çekilen bir video, sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerdeki engelli çocuğun azmini alkışlayan sosyal medya kullanıcıları, ona oyunlarında eşit muamele gösteren çocukları tebrik etti.
 
 

Görüntülerde omurilik felci (belden aşağısı tutmuyor) olduğu tahmin edilen azimli çocuk, bir kriket oyununda engel tanımadan mücadele ediyor. 

 

Orman Servisi memuru Sudha Raman tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

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