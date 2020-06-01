Engelli genç 300 kişilik arama kurtarma ekibince bulundu

AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:32

Kent merkezine bağlı Ölçülü köyündeki evinden 30 Mayıs'ta ayrılan Hayrettin ve Halise çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan 32 yaşındaki Erhan Mehmetoğlu'ndan yakınları bir daha haber alamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları Mehmetoğlu'nu bulmak için sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığına ait iz takip köpeği "Atak" ve arama kurtarma köpeği "Şov" desteğinde çalışmaları genişletti.

"Drone" desteğiyle 300 kişilik arama kurtarma ekibince yürütülen çalışmalar sonucu Mehmetoğlu, il merkezine bağlı Yalınkaya köyünde arazide bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmetoğlu, Kars Harakani Devlet Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmetoğlu, ailesine teslim edildi.