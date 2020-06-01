İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8188
  • EURO
    7,5956
  • ALTIN
    381.23
  • BIST100
    106664
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Engelli genç 300 kişilik arama kurtarma ekibince bulundu
Güncel

Engelli genç 300 kişilik arama kurtarma ekibince bulundu

Kars'ta 3 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli genç başka bir köyde bulundu.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:32
ABONE OL

Kent merkezine bağlı Ölçülü köyündeki evinden 30 Mayıs'ta ayrılan Hayrettin ve Halise çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan 32 yaşındaki Erhan Mehmetoğlu'ndan yakınları bir daha haber alamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları Mehmetoğlu'nu bulmak için sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığına ait iz takip köpeği "Atak" ve arama kurtarma köpeği "Şov" desteğinde çalışmaları genişletti.

"Drone" desteğiyle 300 kişilik arama kurtarma ekibince yürütülen çalışmalar sonucu Mehmetoğlu, il merkezine bağlı Yalınkaya köyünde arazide bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmetoğlu, Kars Harakani Devlet Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmetoğlu, ailesine teslim edildi.

Seyhan Nehri yatağında hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.