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Güncel

Engelli genç kızın depremzedelere anlamlı hediyesi

Ankara’daki engelli bir vatandaş, kendisine armağan edilen ancak kullanamadığı ayakkabılarını depremzedelere ulaştırılmak üzere Cansuyu Derneği'ne bağışladı.

AA01.02.2020  11:25 - Güncelleme: 01.02.2020  11:25

Cansuyu Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Rabia Emektar isimli engelli bir vatandaşın kendisine hediye edilen fakat kullanamadığı ayakkabıları ve harçlığıyla aldığı battaniyeyi depremzedelere ulaştırılmak üzere derneğe bağışladığı dile getirildi.

Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, "Kardeşimizin güzel ve anlamlı hediyesi bizi çok duygulandırdı, çok şükür yediden yetmişe bütün vatandaşımız çok duyarlı. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bir dayanışma ve birlik içerisindeyiz. Bu düşünceli kardeşimizin hediyesini de deprem bölgesindeki ekiplerimiz vasıtasıyla deprem mağduru bir vatandaşımıza ulaştırdık. Bu zor günleri böyle birliktelik içerisinde aşacağız." ifadelerini kullandı.

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