Engelli gence korku dolu anlar yaşattı, kıskıvrak yakalandı!

AA 04 Eylül 2020 Cuma 10:47 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 10:47

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda bir kişinin gasbedilmeye çalışıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine Asayiş Şube müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, otobüs durağında bekleyen fiziksel engelli Doğan Keklik'in (23) yine fiziksel engelli bir kişi tarafından gasbedilmek istendiğini belirledi.

Ekip, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olay anına ilişkin görüntülerden yola çıkarak zanlının yağma, yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan emniyette suç kaydı bulunan Bahadır Y. (24) olduğunu tespit etti.

Şüpheli Bahadır Y, 19 Mayıs Mahallesi'nde evinin bulunduğu sokakta ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, zanlı Bahadır Y, durakta bekleyen Doğan Keklik'in yayına gidip ceplerini yoklamaya çalışıyor. Keklik'in karşı çıkması üzerine şiddette başvurarak cebinden cüzdanını zorla alan şüpheli para bulamayınca da iade ediyor. Görüntünün devamında ise zanlı, Keklik'in cebinden sigarasını alıp diğer ceplerini de yokladıktan sonra uzaklaşıyor.

