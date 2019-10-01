Engelli kızı belediyede iş vaadiyle dolandırdılar

Çiloğlu, işe girebilmesi için annesi Sabiha Çiloğlu’nun (55) da kimlik bilgilerine ihtiyaç olduğunu belirterek, eve gelecek 2 kişiye nüfus cüzdanını vermesini istedi. Yürüme engelli, meme kanseri hastası Çiloğlu, nüfus cüzdanını verdi. 45 dakika sonra 2 kişi nüfus cüzdanını geri getirdi. Ancak, aradan 1 yıl geçmesine rağmen kızı işe alınmayan Çiloğlu, bir yıl sonra bir bankadan gelen borç kağıdı ile şok oldu. Çiloğlu, kendi fotoğrafının yerine başka birine ait fotoğraf yapıştırılarak düzenlenen sahte evraklarla 20 bin lira kredi çekildiğini öğrendi. Şikayette bulununa mağdur kadın zanlıların yakalanmasını istedi.