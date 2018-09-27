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Engelli kocanın nafaka kabusu 

Bolu’da, yüzde 84 engelli olan Halil Acar (40), 15 yıl önce boşandığı eşinin açtığı nafaka davası nedeniyle zor günler yaşıyor.

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40 yaşındaki Halil Acar, 1999 yılında evlendiği B.A. ile 4 yıl evli kaldıktan sonra 2003’te anlaşmalı olarak boşandı. Acar’ın iddiasına göre, eşi çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi karşılığında nafaka talep etmedi. Halil Acar, 9 yıl yurt dışında çalıştıktan sonra tüberküloz menenjit hastalığına yakalandı 2013 yılında tedavisi için Türkiye’ye döndüğünde üzerinde birikinti nafaka borcu olduğu ortaya çıktı. Yüzde 84 ağır engelli olan Acar, “Eşimin açmış olduğu nafakadan benim hiçbir şekilde haberim olmadı. Türkiye’ye döndüğümde benim üzerimde birikinti nafaka ortaya çıktı. Ben hastanede tedavi görürken 2014’te ilk mahkemesini açtı” dedi. 

YARDIM İSTİYORUM

Vücuduna takılı bir cihazla hayatını sürdüren Acar, “Bin 70 lira 3 aydan 3 aya engelli maaşı alıyorum ve 4 bin liralık nafakayı ödeyemiyorum. Üstelik eski eşim bana, ‘paranı çatır çatır, kocamla yiyeceğim’ şeklinde ifadeler kullanıyor. Yetkililerden yardım istiyorum” şeklinde konuştu. 

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