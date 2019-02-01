Engelli öğretmen atama sayısı 750'ye çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı.



Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.



Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.