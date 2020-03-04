Engelli oğullarına ve kanser hastası eşine bebek gibi bakıyor

IHA 04 Mart 2020 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:11

Artvin’de yaşayan Melice ve Taner Özşeker çiftinin 3 çocuğundan ikisi doğuştan engelli. Yürüyemeyen ve sadece sürünerek evin içinde hayatlarını sürdüren 28 yaşındaki Volkan ve kardeşi 20 yaşındaki Muhammet’e anne Melice Özşeker bebek gibi bakıyor. Yıllarca eşinin desteğiyle engeli çocuklarına bakan anne, eşinin de kanser hastası olduğunu öğrenmesiyle dünyası yıkıldı. Hastalığı nedeniyle 3 aydır ayağı kalkamayan baba Taner Özşeker’e (54) ve iki engelli oğluna tek başına bakan anne Melice Özşeker, maddi anlamda çok zorluk çektiklerini ifade ederek yardım istedi.

"EŞİMİN KANSER HASTASI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DÜNYAM YIKILDI"



"20 yıldır eşimle birlikte engelli çocuklarımıza bir şekilde bakıyorduk" diyen anne Melice Özşeker, “8 yıl önce eşimin de kanser hastası olduğunu öğrenince dünyam yıkıldı. Tedavi görüyordu hastalığı iyiye gidiyor diye sevinirken, tekrar nüksetti. Çok büyük bir ameliyat geçirdi, ameliyattan çıkamayabilir dediler şükür çıktı fakat 3 aydır yürüyemiyor. Şimdi ise iki engelli oğluma ve eşime de ben bakıyorum. Daha önceleri sobalı evde kiracı olarak kaldığımız için engelli çocuklarım sürekli sobaya dokunarak ellerini yaktılar. Eşimde emekli olunca çocukların rahat etmesi için kaloriferli bir ev alalım dedik. Eşimin emeklilik parası krediye kesiliyor. Maddi açıdan çok zor durumdayız, eşim sağlıklıyken bir şekilde çalışıp idare ediyorduk ama oda hastalanınca çaresiz kaldık. Eş dost yardımcı oldular fakat nereye kadar. Eşimin hastane parası, çocuklar yemesi, içmesi, bez parası bizi çok zorluyor” dedi.

"ENGELLİ ÇOCUKLARIMA BAKMAYA ALIŞTIM AMA EŞİMİ BU ŞEKİLDE GÖRMEK BENİ ÜZÜYOR"



“28 yıldır çocuklarıma bakmaya alıştım da eşimi bu şekilde görmek üzüyor beni" diyen Özşeker "Şuanda kömür parasını bile ödemedim. Yöneticiye diyorum ki ne olur listeye yazmayın, eşimin ismini görünce çok tuhafıma gidiyor. Şuana kadar öyle bir şey yaşamamıştım ama şimdi bu durum beni çok üzüyor. Büyüklerimizden destek istiyorum, Sağlık Bakanımızdan destek istiyorum bizlere yardım etsinler. Çocuklarımın hastalıklarımın çaresi yok. Elimden, tırnağımdan arttırdım gitmedik yer bırakmadım ama doktorlar çaresi yok dedi. Evde bu şekilde bakacağım, sadece maddi desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

BABASININ VE AĞABEYLERİNİN DURUMU MİNİK TUANA’YI ÜZÜYOR



Ailenin küçük kızı Meryem Tuana Özşeker (10) ise babasının ve ağabeylerinin durumuna çok üzüldüğünü ifade ederek “Babamın hastalığı beni de üzdü ama dayanmak zorundayım. Okuldan geldim abilerime ben baktım, mamalarını içirdim. Babamın iyileşip ayağı kalkmasını çok istiyorum. İnanıyorum babam yine ayağı kalkacak her şey eskisi gibi güzel olacak” şeklinde konuştu.

Ailenin durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Artvin Engelliler Dernek Başkanı Hatice Nur Ersöz ise yaptığı açıklamada “Aile zor durumda, bütün yük anne Melice’de çok büyük özveri ile ailesine bakmaya çalışıyor. Biz yardımlarımız yapıyoruz ama yetmiyor. Babanın aldığı maaş belli. Bir maaşla bu ailenin geçine bilmesi mümkün değil. Devletin bu aileye acilen yardım elini uzatması gerekiyor” ifadelerini kullandı.