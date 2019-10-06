Engelli raporunun şifresi ‘cam balkon’ 

Gözaltına alınan 22 kişiden 6’sı tutuklandı.16 kişinin Sağlık Kurulu raporları iptal edildi. Yeniden kurula gönderilen 7 kişinin engellilik oranları tamamen değişti. İki kişiden birinin yüzde 51 olan engel oranı yüzde 9’a, diğerinin ise yüzde 60’tan yüzde 15’e düşürüldü. Teknik takipte, şifreli konuştuğu belirlenen çete üyelerinin sağlık raporunu ‘cam balkon’ olarak adlandırdıkları belirlendi.