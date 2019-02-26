Bakan Selçuk: Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak
Bakan Selçuk, “Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak” dedi.
- İHA
Bakan Selçuk, “Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.