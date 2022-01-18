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Engelliler için ücretsiz protez üretiyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez-Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesinde, kentteki engelli vatandaşların protez ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Merkezin sorumlusu ve fizyoterapist Enver Katırcı, talep doğrultusunda vatandaşların protezlerini 23 günde kullanıma hazırladıklarını belirterek, 'Merkezimizde hastalarımıza diz altı, diz üstü protezleri, kol protezleri yapıp teslim ediyoruz. İnsanların hayatına dokunan bir merkeziz. Daha önce bölgemizde bu alanın eksikliği hissediliyordu.' değerlendirmesini yaptı.

AA18 Ocak 2022 Salı 16:26 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 16:26
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı "Engelsiz Kent Gaziantep" anlayışıyla engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki ay önce Ortez-Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi kuruldu. Atölyede, başvuran 12 engelli için ücretsiz protez imal edildi, ayrıca bu kişilere rehabilitasyon desteği verildi.

Merkezin sorumlusu ve fizyoterapist Enver Katırcı, talep doğrultusunda vatandaşların protezlerini 23 günde kullanıma hazırladıklarını belirterek, "Merkezimizde hastalarımıza diz altı, diz üstü protezleri, kol protezleri yapıp teslim ediyoruz. İnsanların hayatına dokunan bir merkeziz. Daha önce bölgemizde bu alanın eksikliği hissediliyordu." değerlendirmesini yaptı.

İbrahim Barış Yalçın ise çocukken geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybettiği için protez kullandığını aktararak, "Bu merkeze gelerek eski protezimi değiştim. Kısa süre içinde yeni protezimi teslim ettiler. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

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