İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,933
  • EURO
    31,2471
  • ALTIN
    1888.35
  • BIST100
    7978.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Enişte' böyle akıl vermiş: İmar Bankası dosyasını oku
Güncel

'Enişte' böyle akıl vermiş: İmar Bankası dosyasını oku

Enişte Mustafa Yılmaz, işler sarpa sarınca Seçil Erzan'a, 'Seçil 90'lı yıllarda İmar Bankası olayı oldu, banka bu işten başarılı çıktı. Onu internetten bul oku. Sakin sakin bir plan yap. B planı için acil yeni bir fon oluştur. Sadece faizlerin yüzde 50'sini öde.' diye mesaj atmış.

Akşam Gazetesi8 Aralık 2023 Cuma 08:58 - Güncelleme:
'Enişte' böyle akıl vermiş: İmar Bankası dosyasını oku
ABONE OL

Ünlü futbolcuların milyon dolarlar kaptırdığı bankacı Seçil Erzan'ın kuzeni Tanin Yılmaz'ın babası Mustafa Yılmaz ile mesajlaşmaları ortaya çıktı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Soruşturma başlatıldıktan 1 ay önce 10-11 Mart'taki yazışmalarda Yılmaz'ın Erzan'a İmar Bankası olayını hatırlatıp akıl verdiği görüldü:

BANKAYA GELEYİM

YILMAZ: "Seçil, birçok konuda bilgim oldu. Saat kaçta bankaya geleyim. Plan yapmak zorundayım. Bankaya gelmeden kayıtlı işlemler dökümünü hazırlar mısın?"

ERZAN: "ENİŞTE YARIN GÖRÜŞEBİLİR MİYİZ?"

YILMAZ: "Peki olur. Seçil canım kızım bütün krizler gelir geçer. Güzel bir uyku çek. Sağlıklı bir karar almak için uyku borcun olmasın."

İMAR BANKASI'NI OKU

YILMAZ: "Seço günaydın 1990'lı yıllarda İmar Bankası olayı oldu. Mudiler vakit dolmadan paralarını geri istediler ve İmar Bankası bu işten çok başarılı çıktı. İnternetten İmar Bankası olayı yazıp bi okumanda fayda var."

ÜZELME, PLAN YAP

"Üzülmek hiçbir işe yaramaz. Sakince haftalık bir plan yap. Ana kritik noktayı bul. B planı için acil fon oluştur. Borcu azaltma ile ilgili sadece faizlerin yüzde 50'sini öde. Mutlaka dış yardım al. Durum ne olursa olsun moralini sakın bozma."

AŞK 'ÜÇ'GENİ

Erzan'ın sildiği mesajlar yasak aşk üçgenini ifşa etti. Evli işadamı Nuri Köşkdere'yle yasak aşk yaşarken, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'la nişanlandığı öğrenildi. Erzan'ın, bir mesajında "Eyvah, Candaş, Nuri'yi öğrenmiş" diye yazdığı görüldü. Köşkdere de Erzan'la 10-12 yıldır birlikte olduğunu itiraf etti.

OFF-SHORE'LA BATIRMIŞLARDI

22 Mart 1928'de 1 milyon TL sermaye ile kurulan İmar Bankası 1984'te Uzan Grubu'na geçti. n Banka, 90'larda yurtdışında açılan off-shore hesaplarla bir yılda %100 kar vaat etti; toplanan paralar off-shore hesaplarda iç edildi.

BDDK 2003'te bankaya el koyup TMSF'ye devretti; 2005'te banka iflas etti. n Bir yılda 11 bin 792 kişi 'alacaklıyım' diye kayıt yaptırdı; 22 milyar 456 milyon YTL istedi. n 2007'den itibaren 'İmarzedelere' ödeme yapıldı; Türkiye'ye faturası 15 milyar dolar oldu.

Uzanlar'ın mallarının satışından gelen 6.1 milyar dolar borcu ödemeye yetmedi.

  • Seçil Erzan
  • dolandırıcılık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.