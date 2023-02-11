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Enkaz altındakiler jandarmanın yer altı görüntüleme cihazıyla tespit ediliyor

Terör unsurlarına karşı yürütülen operasyonlarda, yer yüzeyinin altındaki tünel, sığınak ve depoların tespiti için kullanılan yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların yer tespitinde önemli rol oynuyor.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 12:56 - Güncelleme:
Enkaz altındakiler jandarmanın yer altı görüntüleme cihazıyla tespit ediliyor
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Türkiye'de 10 ili etkileyen depremlerin ardından ekiplerin yıkılan binaların enkazındaki insanların kurtarılabilmesi için zaman ve zorluklara karşı verdiği mücadele sürüyor.

Gönderdiği kızılötesi ışınlarla yer altının üç boyutlu görüntüsünü ekrana yansıtan, operasyonlarda teröristlerin tünel ve sığınaktaki yerlerinin belirlenmesini sağlayarak Mehmetçiğe güç katan "Proton Elic Yeraltı Görüntüleme Cihazı", depremin sarstığı 10 ilde de jandarma ekiplerince kullanılıyor.

Cihaz operatörlerinden Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Yiğit, AA muhabirine, depremde ilk günden itibaren Osmaniye'deki bina enkazlarında canlı ve hayatını kaybeden vatandaşların yerlerinin net tespitinin yapılmasını sağladıklarını belirtti.

Yiğit, cihazın manyetik ve termal özellikte iki ayrı tarama yapabildiğini, enkaz altındaki demir, beton ve insanın bulunduğu alanların net yerlerini manyetik tarama ile canlı olup olmadığının da termal tarama yöntemi ile tespit ettiğini anlattı.

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Jandarmanın cihaz sayesinde arama kurtarma ekiplerinin başarıya ulaşmasını kolaylaştırdığını kaydeden Yiğit, şunları söyledi:

"İlk günden beri cihazımızla arama tarama faaliyeti gerçekleştirerek işaretleme yapıyoruz. AFAD ekipleri dağınık çalışmaktansa direkt vatandaşlarımızın bulunduğu noktada çalışmakta. Cihazımız daha önce terör olaylarında, mağara, sığınak, yer altı depoları, canlı insan, mayın ve EYP tespitinde kullanılıyordu. Enkazda da kullanılmaya başlandı. Çok güzel de sonuçlar almaya devam ediyoruz. Müdahaleyi hızlı ve net bir şekilde yapabiliyoruz. Çok sayıda canlı ve cansız vatandaşlarımıza ulaştık. Ekip olarak 85'inci saatte bir vatandaşımıza ulaşıp çıkardık."

Jandarmanın yer tespitinden sonra çalışma sürdürülen bir enkazdaki ekiplerin koordinatörü AFAD görevlisi Sadık Kaya da yerli ve milli bir cihazla sevindirici sonuçlar almanın ekiplerin göğsünü kabarttığını ifade etti.

Kaya, jandarmanın desteğiyle yaptıkları arama kurtarma çalışmasında başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Cihazın yaptığı tespitler sayesinde birçok vatandaşın sağ salim enkazdan çıkarıldığını belirten Kaya, "Vatandaşlarımızın yerlerini nokta atışı olarak alıyoruz. 10 ildeki bu çalışma ile bütün vatandaşlarımızı aldık. Elimizdeki cihaz çok güzel. Jandarma personelimiz bu cihazla bize yardımcı oluyor. Vatanımız, milletimiz adına çok güzel bir cihaz." diye konuştu.

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