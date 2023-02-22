Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna: Cumhurbaşkanımızın ziyareti iyi hissettirdi

İlk olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ziyarette bulundu.

"Sözümde durdum, geldim." diye seslendiği Aleyna'ya nasıl olduğunu soran Erdoğan, Aleyna'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

"DESTEĞİNİZE İHTİYACIM VAR"

Kahramanmaraş'ta yenidoğan çocuk bakım hemşiresi olarak çalışan Aleyna'nın teyzesi Güler Duman da Aleyna'nın tedavisi tamamlanana kadar Ankara'da olacaklarını söyledi.



Duman, Aleyna'nın psikolog olmak istediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11'inci sınıfa gittiğini öğrendiği Aleyna'ya, "Bitirir bitirmez, üniversite, psikolojiye buraya gelirsin." dedi.

Emine Erdoğan'ın "Bize bir şey söylemek ister misin?" sorusu üzerine Aleyna, "Önce ailemin, sonra sizin desteğinize ihtiyacım var sadece." ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan da "İnşallah, her zaman yanındayız senin. Rabbim seni bağışladı bize çok şükür." diye konuştu.



"YANIMDA OLMANIZ, DESTEK ÇIKMANIZ YETERLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok hastanede doktorların bütün hastalara cansiperane şekilde, gece gündüz demeden sahip çıktığını ve bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Aleyna'yı enkaz altından çıkaran ekibin Nallıhan'dan bölgeye gittiğini, ilk müdahaleyi de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden asistanların yaptığını anlattı.

Erdoğan'ın, "Bir isteğin, arzun var mı?" diye sorduğu Aleyna, "Söylediğim gibi yanımda olmanız, destek çıkmanız yeterli." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Ondan hiç endişe etme. Bak hocaların burada." şeklinde konuştu.

ALEYNA ÖLMEZ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetti.

Ankara Üniversitesinden (AÜ) yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Aleyna Ölmez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı.



Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aleyna Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çok zorlu bir süreç yaşadığını belirten Aleyna Ölmez, "Mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı, yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"ALEYNA İÇİN DUALARIN KARŞILIĞI DİYORUM"

Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı.

"Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama birden çıkınca Aleyna bizim için de mucize oldu. Sevinci, hüznü hepsini aynı anda yaşadık" sözleriyle duygularını aktaran Güler Duman, destek olan ve Aleyna ile ilgilenen başta doktorlar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ziyareti ve ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Duman, "Aleyna için duaların karşılığı diyorum." ifadesini kullandı.

Güler Duman, herkesten dua beklediğini sözlerine ekledi.