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Enkazdan 28 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 28 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.

AA7 Şubat 2023 Salı 08:41 - Güncelleme:
Enkazdan 28 saat sonra bir kadın kurtarıldı
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Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucu enkaz altından, 28 saat sonra Merve Özgürdemir (27) kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Özgürdemir, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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