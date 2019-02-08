Enkazdan çıkan bayrağı temizleyip cebine koydu
Kartal'daki çöken binada arama kurtarma çalışması yapan bir görevli, enkazdan çıkan Türk bayrağını temizleyip cebine koydu.
- star.com.tr
Kartal'daki çöken binada arama kurtarma çalışması yapan bir görevlinin, enkazın içinde bulduğu Türk bayrağını temizleyip cebine koyarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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