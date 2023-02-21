İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2023 Salı / 1 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8714
  • EURO
    20,1783
  • ALTIN
    1117.48
  • BIST100
    5148.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkazında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor
Güncel

Enkazında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA21 Şubat 2023 Salı 02:37 - Güncelleme:
Enkazında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor
ABONE OL

Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki bina yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşyaları çıkarmaya çalışan ve nakliyeci olduğu öğrenilen 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Enkazdan çıkarılan bir kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

KARDEŞİNİN KURTARILMASINI BEKLERKEN FENALAŞTI

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, AA muhabirine, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında arabayı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. 2 Türk, 1 Suriyeli var enkazın altında." diye konuştu.

Bu arada enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, UMKE ekipleri müdahale etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.