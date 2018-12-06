Ensar Erdoğdu kimdir Ak Parti Kars Belediye Başkanı Ensar Erdoğdu kaç yaşında nereli

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ENSAR ERDOĞDU KİMDİR?

20 Nisan 1964 Kars, Sarıkamış-Gecikmez köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Kars’ta tamamladı.

Yüksek öğrenimime Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde bir müddet devam ettikten sonra, 1986 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1991 yılında tamamladı. 1992 yılında Ankara Adliyesinde Avukatlık Stajımı tamamladı. 1993 yılında kısa dönem askerlik görevimi yaptıktan sonra aynı yıl Kars- Ardahan Bölge Barosuna bağlı olarak Kars’ta serbest avukatlığa başladı. Bu süreçte avukatlık yapmasının yanı sıra ailemin ticari faaliyetlerini de yürüttü.

Hukuki ve ticari faaliyetlerinin yanı sıra siyasi faaliyetlerde de bulundu. 1999 yılında Fazilet Partisi Kars Mv. 3. Sıra adayı oldu. 2002 ve 2007 mv. Genel seçimlerinde AKP’den aday adayı oldum. 2009’da Olağan Kars İl Kongresinde İl yönetim kuruluna seçildi. 05.01.2010 tarihinde Kars İl Başkanlığına atanarak 27.05.2014 tarihine kadar bu görevini yürüttü.

Erdoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

14 İLİN MİLLETVEKİLLERİ GENEL MERKEZE ÇAĞRILDI

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından milletvekillerine gönderilen mesajda 14 ilin belediye başkan adayının açıklanacağı belirtildi ve şöyle denildi: " 6 Aralık 2018 perşembe günü Genel Merkezimizde yapılacak İl Başkanları Toplantısı'nda aşağıda isimleri yazılı olan illerimizin belediye başkan adayları açıklanacaktır. Bu illerimizin milletvekillerinin saat 11.00'de genel merkezimizde bulunmalarını rica ederim"

İşte açıklanacak iller:

1 ERZİNCAN

2 EDİRNE

3 IĞDIR

4 İSPARTA

5 KARS

6 KIRŞEHİR

7 KÜTAHYA

8 SİİRT

9 BİLECİK

10 ZONGULDAK

11 AĞRI

12 VAN

13 AKSARAY

14 TUNCELİ