Ensar ve muhacir karşı karşıya gelmez

Star gazetesini ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya İstanbul Göç İdaresi İl Müdürü Recep Batu da eşlik etti. Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve yazarlar ile bir araya gelen Vali Yerlikaya, son günlerde Türkiye’de özellikle İstanbul’da Suriyeli mülteciler bahane edilerek yapılan kirli propagandanın aksine mülteciler konusunda hem valiliğin hem de hükümetin attığı adımları anlattı. İstanbul’un en önemli sorunlarından olan düzensiz göç ve kayıt dışı istihdam ile mücadele ettiklerini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

KAYITDIŞIYLA MÜCADELE

Sigortasız işçi çalıştıran insanlarla ilgili dedik ki ‘seçimi fırsat bilerek rahat ettiniz, denetimler yapılmadı.’ Ama şu anda artık seçim işi bitti. Diyoruz ki onlara Ağustos’un 25’ine kadar rehberlik işlemi yapacağız. 25 Ağustos’a kadar uyaracağız. Bu insanları da sigortasız işverenin çalıştırdığını tespit edersek 26 Ağustos tarihine kadar çok büyük yaptırımlar gelecek. Şu ana kadar 6 bin işyerini gittik. Diyoruz ki ‘size ceza yazmak, tutanak için gelmedik. Sadece hatırlatmaya geldik.’ Söylediğimiz şey Ağustos’un 26’sından sonra gelirsek ceza yazarız. Cezası da çok ağır. Geçici Koruma Kapsamındaki 547 bin Suriyeli misafirimeze karşı devlet politikamızda bir değişiklik yok. Türkiye, mazlumların sığınağıdır. Mevzuatın emrettiği gibi Geçici Koruma Kapsamında bulunan Suriyeli misafirlerin kayıtlı bulundukları illere sevkini sağlamaktır.Kamu düzeni ve çalışma barışını ancak bu şekilde teminat altına alabiliriz.

DURUŞUMUZ DEĞİŞMEDİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşuyla ilgili zerre bir değişiklik yok. Biz zaten gücümüzü siyasilerden alıyoruz. Ankara’nın desturu, talimatıyla beraber bize kayıtlı olmayan Suriyeli kardeşlerimiz var. Konya’dan düğün diye gelmiş 2 yıldır gitmiyor ve burada çalışıyor. Çalıştığı yerde sigorta yapılma şansı yok. Türkiye’de isteyen Suriyelinin istediği şehirde yaşamasına izin vermedik. İstanbul, Antalya, Tekirdağ gibi gittiği zaman oranın iş gücü piyasasının taşıyamayacağı yerleri kapalı tutuyoruz. Suriyelilerle anket yapsanız çok büyük bir bölümü İstanbul’da yaşamak istiyor. Ensar ve muhacir karşı karşıya gelmeyiz. Örneğin Gaziantep Nizip Caddesi’nde emek yoğun olan bir yerde ‘benim ekmeğimle oynanıyor’ diye fitne çıkarsa bunu tutamayız. Şimdi burada da başladı. İki önemli meselemiz var ve bunlardan bir tanesi düzensiz göçle ilgili. İstanbul 547 bin Suriyeli ‘geçici koruma kapsamında’ misafirimiz var. 522 bin de ikamet izinli yani pasaportlu, legal olarak gelen sonra öğrenim iş hayatı gibi nedenlerle ikamet izni verdiğimiz yabancılar var. Toplam 1 milyon 77 bin yabancı var. Asıl uğraş alanımız bunlar değil. Düzensiz göçle ilgili Türkiye Pakistan, Afganistan, Kuzey Afrika, Türkmenistan, İran, Irak gibi yerlerden gelenler için hedef ülke. Bizim birinci önceliğimiz terör, narkotik ve kaçak göçmen. Bu üç konuya tek başlık altında bakıp öyle irdeliyoruz. Göçmenler girmeyi sağladıysa hedef şehir de İstanbul.

GÖNDERİM KÜLFETLİ

İstanbul’da düzensiz göçle ilgili görev başladığım ilk 6 ayda 27 bin kişi aldık ve bunların 14 bini ülkelerine geri gönderildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bir düzensiz göç konusu olan yabancıyı yakaladığınız zaman kendi ülkesine geri gönderebilmeniz için 3-4 gün çabalamamız gerekiyor. Göçmenin kimlik tespiti, başkonsolosluğu ya da büyükelçiliğiyle temasa geçmek, ülkesine geri göndermek için seyahat izin belgesi, biletini almak, işlemleri sırasında medeni ihtiyaçlarını karşılayacağı barınma yeri temin etmek gibi süreç işliyor. Maliyet, büyük bir çaba ve bir organizasyon gerekiyor. Yaz sezonu olduğu için bilette bulamıyoruz. Charter seferler açtık Pakistan, Afganistan’a 150-200 kişi gönderiyoruz. İşler artık bu noktaya geldi. İstanbul’da birinci hedefimizle ilgili dün (önceki) akşam 9 bin 994 kişi aldık. Daha önce neden bu kadar alamıyorduk? Çünkü bizim geri gönderme merkezlerindeki yatak kapasitemiz 940.