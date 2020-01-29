Entegre fabrikasında kazan dairesinde patlama: 1 ölü

IHA 29.01.2020 14:56 - Güncelleme: 29.01.2020 14:56

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ile Araç ilçesi arasında faaliyet gösteren entegre fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Kazanın patlaması sonucu ağır yaralanan İrfan Yıldızoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen İrfan Yıldızoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İrfan Yıldızoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.