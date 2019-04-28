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E-oyun bağımlılığının bir adım ötesi kumar

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, teknolojik oyun bağımlılığının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, “Dijital oyunlarla yetişkinler kumar gibi alışkanlıklara kapılıyor” dedi.

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Antalya’da düzenlenen 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu’na katılan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Öztürk teknoloji bağımlılığının ilk dönemlerde televizyon ekranlarında uzun süre vakit geçirilmesiyle başladığını ve akıllı telefonlarla doruk noktasına ulaştığını söyledi. Bütün bağımlılıkların haz alma, iyi vakit, hoş zaman geçirmeye yönelik olduğunu belirten Öztürk, bunların hepsinin insana geçici süre haz verdiğini ve zaman geçtikçe dozun yükseltilmesiyle bağımlılığa yol açtığını vurguladı. Ekran ve teknolojik oyun cazibesinin insanda ciddi bağımlılığa neden olduğunu aktaran Öztürk, “İnternetten bir saate oyun oynuyorsanız bu size yetmiyor ve bunu iki, üç, beş saate çıkarıyorsunuz ve bu süre artarak devam ediyor. Bu dışarıdan bakıldığında çok mantıksız ama o kişiye baktığınızda o kişinin dünyasında ona kısa süreli haz veren bir şey ve bu hazzı engelleyemediği için de bağımlı oluyor. Aynı madde bağımlısı gibi, çok da farkı yok” dedi. Oyun bağımlılığına karşı çocuklar kadar yetişkinlerin de ciddi risk altında olduğunu vurgulayan Öztürk, “İnsanların oyun bağımlığına karşı çok dikkat etmesi ve birbirlerini uyarmaları gerekiyor, yoksa teknolojik oyun bağımlılığının bir adım ötesi kumar bağımlılığı. Oyun bağımlılığından geçiş yaparak gittiğimiz de kumar bağımlığına varıyoruz. İnternet üzerinden oynanan oyunlarla kumar benzeri alışkanlıklara yetişkinler çok kolay kapılıyor. Yani online kumar dediğimiz dünyada ciddi bir sorun var” diye konuştu.

HASTALIK KABUL EDİLDİ

Öztürk şöyle devam etti: Dünya Sağlık Örgütü teknolojik olarak oynanan oyun bağımlılığını ve internet üzerinden oynanan kumar bağımlılığını bir bağımlılık hastası olarak kabul ediyor. Şu anda online oyun ve kumar bağımlılığı bir hastalık olarak sınıflandırılmış durumda. Özellikle yetişkinlerde cinsine göre oynanan oyunların içine para katıldığında kumar bağımlılığının riskini artırıyor. Yani teknolojik oyun bağımlılığı içeriğine göre kumar bağımlığını tetikliyor, bu tür oyunlara çok dikkat etmek gerekir.

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