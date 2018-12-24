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EPDK: Benzin için 27,7 kuruş motorin için 28,6 kuruş indirim olacak

EPDK Başkanı Yılmaz 'Bu geceden itibaren pompa fiyatlarında benzin için 27,7 kuruş motorin için 28,6 kuruş indirim olacak' dedi.

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Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin fiyatında 27,7 ve motorin fiyatında da 28,6 kuruş indirim yapılacak.

Konuyla ilgili konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu geceden itibaren pompa fiyatlarında benzin için 27,7 kuruş motorin için 28,6 kuruş  indirim olacak" dedi.

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