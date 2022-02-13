EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama

DHA 13 Şubat 2022 Pazar 19:41 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 20:33

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medyada, kurum tarafından belirlenen elektrik tarifeleri, dağıtım şirketlerinin bu süreçteki kazancı ve bu kazancın tüketicilerin elektrik faturasına etkisine yönelik gerçekle ilişkisi bulunmayan haber ve yorumlara rastlandığı bildirildi. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin iki farklı tüzel kişilik olduğu belirtilen açıklamada, "Tüketicilerimize elektriği dağıtım şirketleri değil, GTŞ'ler satar. Bu şirketlerin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar. GTŞ'ler serbest piyasadan (ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsası olan EPİAŞ üzerinden) veya EÜAŞ üzerinden satın aldıkları enerjiyi serbest olmayan tüketicilere veya ikili anlaşması bulunmayan tüketicilere düzenlenen tarife üzerinden satmakla mükelleftirler. Bu şirketler, EPDK'nın belirlediği fiyattan farklı bir fiyat uygulayamaz" denildi.

'YÜZDE 546 KAR YAPTIĞI BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL'

Açıklamada, şirketlerin 32 kuruşa satın aldığı elektriği vatandaşa astronomik karla sattığı iddiaları ile ilgili olarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada çokça atıf yapılan aşağıdaki Kurul kararında açıkça dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp için yaptığı satışlarda fiyatın 31,8592 kuruş/kWh olduğu ifade edilmiştir. Ancak söz konusu fiyat, sadece enerji fiyatıdır. Herhangi bir vergi dahil değildir. GTŞ'ler nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece yüzde 20'sini EÜAŞ'tan 31,86 kuruşa almaktadır. 2022 yılı için yapılan perakende satış tarifelerinde GTŞ'lerin yaklaşık 125 milyar kWh'lik bir elektrik satışı olacağı öngörülmüştür. Bu elektriğin 25 milyar kWh'lik kısmı EÜAŞ'tan 31,86 kuruşa alınacağı, geri kalan 100 milyar kWh'lik kısmı ise spot piyasadan yaklaşık 150 kuruştan alınacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla ağırlık ortalama enerji alım fiyatı 125 kuruş/kWh civarındadır. GTŞ'ler, 125 kuruşa mal ettiği elektriği mesken düşük kademeye 79, mesken yüksek kademeye 135 kuruş, sanayiye (OG) 156 kuruş ve ticarethaneye (AG) 189 kuruşa satmaktadır. GTŞ'lerin, EÜAŞ'tan 32 kuruşa elektrik alıp sanayiye 1 TL 75 kuruş, ticarethane 2 lira 74 kuruş, hanelere 1 lira 37 kuruş (210 kWh altı), 2 lira 6 kuruş (yüksek kademe) fiyatlar ile satış yaparak yüzde 330-yüzde 546 kar yaptığı şeklindeki bilgi doğru değildir. GTŞ'ler, düzenlenen tarife içindeki müşterilere yapacakları enerji satışından elde edecekleri kar oranı 'Net Kar Marjı' ile sınırlandırılmış olup bu oran 2021-2025 dönemi için yüzde 2,38 olarak belirlenmiştir. Yani iddia edildiği gibi 32 kuruşa elektrik satın alınarak astronomik düzeyde kar elde edilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

70 MİLYAR TL DESTEK

Açıklamanın devamında, devletin bütün nihai müşterilerini EÜAŞ üzerinden desteklemeye devam ettiği vurgulanarak, "2022 yılında EÜAŞ'ın GTŞ ve dağıtım şirketlerine satmayı düşündüğü yaklaşık 60 milyar KWh'lik elektrik enerjisini piyasa fiyatı olan 150 kuruş yerine 32 kuruşa satarak nihai tüketicileri yaklaşık 70 milyar TL desteklemektedir" denildi. (DHA)