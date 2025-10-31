İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

EPDK'dan yeni düzenleme: 4 bin kilovat sınırı getirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için uygulanacak 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

IHA31 Ekim 2025 Cuma 00:27 - Güncelleme:
EPDK'dan yeni düzenleme: 4 bin kilovat sınırı getirildi
EPDK tarafından yayımlanan kurul kararına göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi. Ayrıca, aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05; diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

