İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2021 Pazar / 23 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • EPDK'dan yeni karar! Artık üreticiye de ödeme yapılacak
Güncel

EPDK'dan yeni karar! Artık üreticiye de ödeme yapılacak

Lisanssız elektrik üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde mücbir sebep hallerinde tüketim olmasa da üreticiye ödeme yapılacak.

AA31 Ekim 2021 Pazar 09:50 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 09:50
ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğin tüketim tesislerine ilişkin bölümünde yapılan değişikliğe göre, kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde "mücbir sebep halleri hariç" elektrik tüketimi olmaması halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından sisteme verildiği kabul edilerek piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından tesis sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu kapsamda sisteme verilen enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.