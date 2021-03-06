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Erbaa'da 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede karantina uygulaması başladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 2 mahalle, bir köy ve bir beldede on günlük karantina uygulaması başladı.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 08:58 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 08:58
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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla Köyü ve Karayaka Beldesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Karar gereğince gece 00.01 itibariyle 2 mahalle ile köy ve beldenin girişleri polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri, yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı ilçe merkezindeki 2 mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak karantina kurallarını uyguladı.

Öte yandan, daha önce karantinaya alınan Alacabal Mahallesi ile Tanoba Beldesi'ndeki karantina kararı ise pazartesi gününden itibaren 10 gün daha uzatıldı.

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