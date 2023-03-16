Milli Görüş'ün önemli isimleri düzenledikleri toplantıda 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceklerini duyurdu. 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Akıncılar Grubu Sözcüsü Salih Sedat Ersöz, seçime ilişkin manifesto niteliğindeki açıklamasında 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurguladı.

Sabah'ın haberine göre, "73 Selamet Kuşağı Akıncıları" gerekçelerini 15 başlıkta sıraladı:

Türk askerinin Suriye'den çekilerek önce o bölgede sonra da topraklarımızı da içine alacak şekilde özerk yapıda bir PKK devletinin doğmaması için

Yunanistan'ın güvenliği bahanesiyle ABD baskısıyla Türkiye'nin Mavi Vatan'dan çekilmemesi için

Tüm petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmaması için

FETÖ gibi yeni ihanet şebekelerinin oluşmaması için

28 Şubat döneminde çekilen zulüm dolu karanlık günleri yeniden yaşamamak için

Batı'nın dayatması olan ve iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmemesi için

Evlatlarımızı tehdit eden LGBT derneklerinin ahlak ve edep tanımayan faaliyetlerine devlet desteği ve özel imtiyaz verilmemesi için

Türkiye'nin Azerbaycan'dan desteğini çekerek Karabağ'ın tekrar Ermenistan'a bırakılmaması için

Türkiye'yi kaosa sürükleyen eski koalisyon günlerine tekrar dönmemek için

Siyasette kirli pazarlıkların yapıldığı bir döneme girmemek için

7 cumhurbaşkanı yardımcısı gibi devlet kadrolarının ve bakanlıkların ulufe olarak dağıtılmaması için

Yeniden IMF tahakkümü altına girmemek için ve ülkemizde meydana gelen yüz yılın değil yüz yılların felaketi olan, milletimizin her ferdinin yüreğini yakan depremin oluşturduğu yaraları bir an önce sarmak ve depremzede kardeşlerimizin bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleşmeleri için

Bugün paramparça olduğu için kan gölüne dönen Türk ve İslam coğrafyasının birliği, bütünlüğü için

Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in korunması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Ayasofya'nın tekrar müze haline gelmemesi için, savunma sanayiimizin temel taşı olan insansız hava araçlarımızın üretimlerinin durdurulmaması için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Allah korusun 15 Temmuz'da olduğu gibi bir darbe girişimi olursa milletinin başında darbeye dik duran lider yerine, sinip korkarak kahve içmeye giden bir lider görmemek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.