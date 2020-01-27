İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9503
  • EURO
    6,5586
  • ALTIN
    301.86
  • BIST100
    121292
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimizde ne kadar isterseniz kalabilirsiniz
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimizde ne kadar isterseniz kalabilirsiniz

Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle camide kalan vatandaşları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Camilerimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürekli açık olacak. Ne kadar isterseniz kalabilirsiniz” dedi

IHA27.01.2020  11:43 - Güncelleme: 27.01.2020  11:43

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle evlerine giremediği için camilerde kalan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hacı Fetih Camisi’nde kalan vatandaşlarla sohbet eden Diyanet İşleri Başkan Erbaş, depremin hemen ardından uygun camilerin konaklama için hizmete açıldığını belirterek, “Deprem sonrasında içerisinde kalınmasında sıkıntısı bulunmayan tüm camilerimiz açıldı. Camilerimiz ihtiyaç olduğu sürece açık olacak. Ne kadar isterseniz buralarda kalabilirsiniz” dedi.

Başkan Erbaş, caminin içerisinde yer alan taziye bölümünde de, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına taziyede bulundu. Burada vefat eden vatandaşlar için dua eden Başkan Erbaş, deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin hemen ardından Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında da vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler” demişti.

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.