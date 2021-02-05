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Erbaş: Gençlerimiz, bizi güçlü kılan en büyük zenginliğimizdir

Bursa Ulu Cami'de cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençlere seslenerek, “Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtın. İstanbul'u fethedip, Resûl-i Ekrem'in muştusuna nail oldun. Çanakkale'yi geçilmez kılıp, İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin ama vatanını hainlere teslim etmedin” dedi.

DHA05 Şubat 2021 Cuma 15:36 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 15:36
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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ulu Cami'de cuma namazı kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, namaz öncesi verdiği "Gençlerimiz; En Büyük İmkan ve Zenginliğimiz" başlıklı hutbede, gençlerin ülkenin geleceği ve umudu olduğunu söyledi. Erbaş gençlere seslenerek, "Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtın. İstanbul'u fethedip Resûl-i Ekrem'in muştusuna nail oldun. Çanakkale'yi geçilmez kılıp, İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin ama vatanını hainlere teslim etmedin" dedi.

"Gençlerimiz, bizi güçlü kılan en büyük imkan ve zenginliğimizdir" diyen Prof. Dr. Erbaş, "Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim" diye konuştu.

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