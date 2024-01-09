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Erbaş: Hacılarımıza daha kaliteli hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz

2024 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Fuarı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Hacılarımıza daha nitelikli, daha kaliteli hizmeti nasıl verebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.

IHA9 Ocak 2024 Salı 20:50 - Güncelleme:
Erbaş: Hacılarımıza daha kaliteli hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen 2024 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklama yapan Başkan Erbaş, önceki gün, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2024 yılı hac protokolünü imzaladıklarını hatırlatarak, "2024 yılı hac çalışmaları heyecanlı bir şekilde başlamış oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak inşallah bu yıl 85 bin civarında hacımızı Mekke'ye ve Medine'ye getirerek hac farizalarını yerine getirmeleri noktasında kendilerine vasıta olacağız" dedi.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZIN 40 YILLIK HAC TECRÜBESİNİ ANLATMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Açılışını yaptıkları fuarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da standı olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın 40 yıllık hac tecrübesini anlatmaya, tanıtmaya gayret ediyoruz. Hem Arapça hem İngilizce broşürlerle yapmış olduğumuz çalışmaları tanıtıyoruz. Hac organizasyonu yapan tek ülkenin standı olarak buradayız. Dünyada pek çok ülke hac organizasyonu yapıyor ama standı olan tek ülke biziz" açıklamasında bulundu.

"2024 YILINDA DAHA NİTELİKLİ BİR HAC ORGANİZASYONU YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından geçen yıl Türkiye olarak, "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" ödülünü aldıklarını hatırlatan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu sene de inşallah geçen seneden daha iyi olabilmek için neler yapabiliriz, çalışmalarımızı daha iyi nasıl yapabiliriz, hacılarımıza daha nitelikli, daha kaliteli hizmeti nasıl verebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Bütün ilgili arkadaşlarımız, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ilgili çalışanları buradalar. İnşallah 2024 yılında daha nitelikli bir hac organizasyonu yapmak için kolları sıvadık, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hac mevsimi gelinceye kadar bütün arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstermeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak yar, yardımcımız olsun. Bu hac fuarının bütün dünya Müslümanları, İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

Fuarda stantlarda incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı standında, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erbaş, fuarda ayrıca, hacı adayları için büyük kolaylıklar sağlamayı amaçlayan "Mekke Yolu Projesi" ile ilgili, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Erbaş'a ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Hukuk Müşaviri Selami Açan, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz eşlik etti.

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