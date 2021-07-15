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Erbaş: 'İmam' unvanının FETÖ'nün temsilcileri içn kullanılması kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'imam' unvanının Hz. Peygamberin en önemli vasıflarından birisi olduğunu belirterek, 'İmam' isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez' dedi.

DHA15 Temmuz 2021 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:37
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erbaş, 'imam' unvanının FETÖ'nün temsilcileri için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Erbaş, "İmam, Peygamber Efendimizin (s.a.s) en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. 'İmam' isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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