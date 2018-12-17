Erbaş'tan dini konularda konuşan ve yazanlara hassasiyet çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'daki hesabından, medyada dini konularda yapılan değerlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Ekranlarda, gazete köşelerinde ve sosyal medyada dini konularda konuşan, yazan herkesin İslam'ın doğru anlaşılmasına, yaşanmasına ve güzel ahlakın yaygınlaşmasına katkı sunması gerektiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"İnancımız konusunda yanlış anlamalara yol açacak hatalı söz ve eylemlerden, popülist yaklaşımlardan, kırıcı hatta tekfire kadar giden üsluptan, ilmi müzakere ortamlarında konuşulması gereken ihtilaflı konuları ilgili ilgisiz kişilerin önünde tartışmaktan, hikmeti göz ardı eden ve kafa karışıklığına sebep olan söz ve paylaşımlardan kaçınmalıdır. Lütfen biraz daha dikkat, biraz daha hassasiyet."