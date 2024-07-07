İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hicri yeni yılı tebrik etti.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 10:39 - Güncelleme:
Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı
ABONE OL

Erbaş, hicri yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 7 Temmuz pazar günü Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri takvimin 1446. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Yeni hicri yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erbaş, hicretin dünyevi zorluk ve sıkıntılardan bir kaçış değil bilakis zulmün ve zalimin karşısında dirayetle duran Hz. Muhammed'in öncülüğünde ve rehberliğinde adaleti, merhameti ve hakkaniyeti ayakta tutma mücadelesi olduğunu ifade etti.

Hicretin, İslam'ın değerlerini ve güzel ahlak ilkelerini kuşanarak güçlü bir inanç, sağlam bir irade ve sarsılmaz bir imanla yaşama azmi olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah Resulü ve beraberindekiler, hak, hakikat, adalet, iyilik ve insan onuru gibi yüce değerleri yeryüzüne hakim kılmak için hicret etmiştir. Onların hicretinin özünde yeni bir insan, toplum ve medeniyet inşa etme ideali vardır. Hicret, aynı zamanda fert ve toplum boyutunda kardeşlik, dayanışma, paylaşma, fedakarlık, isar, vefa, samimiyet, sadakat gibi erdemlerin tebarüz etmesine zemin olması bakımından da müstesna bir hadisedir. Şüphesiz hicreti bu minvalde doğru okumak ve anlamak yeryüzünü kuşatan her türlü olumsuzluk, kötülük, bela ve musibetlerle mücadele noktasında bizlere azim ve kararlılık aşılayacak, daha güzel bir gelecek inşa etme hususunda büyük ufuklar açacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin hicri yeni yılını tebrik ediyor, hicri 1446 senesinin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.