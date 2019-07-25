28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7164
  • 6,3762
  • 261.512
  • 103457
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erbil teröristinin iadesi istenecek

Kuzey Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlediği silahlı saldırıda konsolosluk görevlisi Osman Köse’yi şehit eden terörist Mazlum Dağ’ın Türkiye’ye iade edilmesi için iade talepnamesi hazırlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erbil'de konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yoğun diplomasi yürütüyor. Terörist Dağ'ın yargılamasının Türkiye'de yapılması için Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle karşılıklı görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Teröristin iadesine ilişkin hakkında soruşturmaların devam ettiği Diyarbakır Başsavcılığı Terör ve örgütlü suçlar bürosunca iade talepnamesi hazırlandı.
 
Hazırlanan talepname teröristin katıldığı yasadışı gösteri ve eylemlere ilişkin hakkında verilen mahkeme kararları ile aleyhine verilen ifade ve teşhis tutanaklarını içeriyor. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2014 yılından beri arama kararı bulunan terörist Mazlum Dağ hakkında konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit ettiği için Başsavcılığın talebi üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince "Ülke birliği ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek" suçlarından da ayrıca yakalama müzekkeresi düzenlendi. Teröristle ilgili hazırlanan kapsamlı dosyanın iade süreciyle ilgili Irak resmi makamlarına iletilerek yargılamasının Türkiye'ye yapılması için iadesi istenecek.
 
Teröristin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye teslim edilmesinden sonra yargılamasının da Terör suçlarına bakmakla görevli ve yetkili Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacağı bildirildi. İsyan kod adlı İbrahim Dağ ile Numan kod adlı Lütfi Dağ adlı 2 kardeşi de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da ağabeyi olan terörist Mazlum Dağ hakkında, Diyarbakır 4, 5, 8, 9 ve 10. Ağır Ceza Mahkemelerinde terör örgütü adına suç işlemek, terör örgütü propagandası yapmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, suçu ve suçluyu övmek, kamu malına zarar vermek suçlarından 5 ayrı dava dosyası bulunuyor.
 
(Sabah)

Hakan Atilla´yı taşıyan uçak Türkiye´ye indi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Erbil teröristinin iadesi istenecek

Erbil teröristinin iadesi istenecek

'FaceApp'la dolandırdı: Ne yapayım inanmasalardı!

'FaceApp'la dolandırdı: Ne yapayım inanmasalardı!

Falcao'da karar anı

Falcao'da karar anı

Trump 3. kez veto etti

Trump 3. kez veto etti

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

Vahşet! Tartıştığı eşini ve oğlunu öldürdü

Vahşet! Tartıştığı eşini ve oğlunu öldürdü

Temyiz duruşması ne zaman yapılacak? Avukatı açıkladı

Temyiz duruşması ne zaman yapılacak? Avukatı açıkladı

İlk milli mikro işlemci 2021’de hazır olacak

İlk milli mikro işlemci 2021’de hazır olacak
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA