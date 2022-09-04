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Erbil Uluslararası Maarif Okulu Müdürü Karaaslan'ın katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulu'nda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

AA4 Eylül 2022 Pazar 16:30 - Güncelleme:
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Maarif Okulu'nda düzenlenen açılış törenine, Erbil Uluslararası Maarif Okulu Müdürü İdris Karaaslan, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Törende konuşan Karaaslan, Maarif Okulu'na büyük bir ilginin olduğunu belirterek, birçok sınıfta kontenjanların dolduğunu ve yeni kayıt almadıklarını söyledi.

Karaaslan, "Amacımız topluma, devlete ve insana faydalı öğrenciler yetiştirmektir. Her başarının arkasında büyük bir emeğin olduğunu unutmamalıyız. Başarılı olmak için yılmadan çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Törende geçen yıl okulda birinci olan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni kazanan öğrencilere hediye verildi.

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