Erbil'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Erbil'de bir restorana düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Restoranda Türk diplomatların da olduğu belirtiliyor.
Erbil'de bir restorana düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Restoranda Türk diplomatların da olduğu belirtiliyor.
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