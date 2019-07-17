27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6877
  • 6,3797
  • 256.744
  • 99621.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erbil'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Erbil'de bir restorana düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Restoranda Türk diplomatların da olduğu belirtiliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erbil'de bir restorana düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Restoranda Türk diplomatların da olduğu belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

34 kişinin yaralandığı midibüs kazası saniye saniye kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar

Pençe-2 Harekatı'nda sıcak gelişme

Pençe-2 Harekatı'nda sıcak gelişme

Fenerbahçe'den Diego Costa bombası!

Fenerbahçe'den Diego Costa bombası!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Babadan oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamına dayak

Babadan oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamına dayak

HDP'li belediye asmıştı... Tepki çeken tabela indirildi

HDP'li belediye asmıştı... Tepki çeken tabela indirildi

Güvenlik Uzmanı Ağar paylaştı... Göz yaşartan detay

Güvenlik Uzmanı Ağar paylaştı... Göz yaşartan detay
 

POPÜLER HABERLER

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

Aşkı için tahtı bırakmıştı! Müslüman olan Rus kraliçe ilk kez konuştu

Aşkı için tahtı bırakmıştı! Müslüman olan Rus kraliçe ilk kez konuştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA